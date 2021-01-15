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إندونيسيا بين كارثتين.. و100 قتيل في أقل من أسبوع

14:47 2021/01/15
إندونيسيا بين كارثتين.. و100 قتيل في أقل من أسبوع

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ماجيني (زمان) – في أقل من أسبوع، تعرضت إندونيسيا لكارثتين نتج عنهما مقتل ما يقترب من 100 شخص.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وقوع المزيد من التوابع، التي يحتمل أن تسبب موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني، وعلى عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات.

ووقع الزلزال قبل الواحدة والنصف صباحا بقليل، وأثار حالة من الذعر بين السكان الذين فروا من منازلهم.

وكشفت معلومات أولية أن 637 شخصا أصيبوا في ماجيني، فيما أصيب 24 في ماموجو.

ولم يتم إصدار تحذير من أمواج مد عاتية بعد الزلزال، لكن رئيس هيئة الأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي قال خلال مؤتمر صحفي، إن توابع قوية قد تعقب الزلزال، وقد ينتج عنها “تسونامي“.

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