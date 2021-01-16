أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية القبض على أكثر من 200 شخصًا تهربوا من الضرائب على الوقود في أكبر عملية “تهرب ضريبي مرتبطة بالوقود” في تاريخ البلاد.

العملية التي أطلق عليها اسم “silici” تم تنفيذها في 50 مقاطعة.

وتم القبض على 220 شخصًا بتهمة التهرب من دفع الضرائب على الوقود.

وتقرر حذف 608 ملايين لتر من بيانات المبيعات من النظام في أكبر عملية “تهرب من ضريبة الوقود” في تاريخ الجمهورية.

ويدفع الأتراك ضرائب مرتفعة تتراوح نسبتها بين 15 و35 بالمائة، مما يسبب ضغوطًا مالية للمواطنين، تدفع بعضهم للتهرب من الضرائب.