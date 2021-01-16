إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية اعتقال ثمانية مشتبه بانضمامهم إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًّا، في إسطنبول.

ونفذت القوات الأمنية مليات متزامنة استهدفت المعتقلين في خمس مناطق بمدينة اسطنبول.

وأفادت السلطات أن المتهمين قدموا إلى اسطنبول بعد أن كانوا يعملون في الكوادر التابعة للعمال الكردستاني بمعسكراته المختلفة في الجبال.

الفرق الأمنية اعتقلت ثمانية من أصل تسعة أشخاص صدرت بحقهم مذكرة توقيف، ونقلتهم إلى قسم شرطة إسطنبول من أجل التحقيق والاستجواب.

في حين أشارت السلطات الأمنية إلى أن جهود البحث عن المتهم الأخير لا تزال مستمرة.

يذكر أن هذه العمليات الأمنية جاءت في أعقاب زيارات أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كل من حليفه دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا لحزب السعادة، أوغوزهان أصيل ترك، أكد خلالها أنه يريد أن يراهما إلى جانب حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي تخوض حكومته في غمار مكافحة الإرهاب.