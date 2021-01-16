هرمزجان (زمان التركية)ــ تضرر 80 منزلاً قروياً إثر زلزال بلغت قوته 5.5 درجة في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، أصيب شخص حاول الهرب مذعورًا خلال الزلزال الذي وقع ليلاً، وحدثت مشكلات مختلفة في البنية التحتية للمياه والكهرباء في بعض القرى.

ووردت أنباء عن تضرر 80 منزلاً في القرية جراء الزلزال، وقدم الهلال الأحمر الإيراني مواد إغاثة مثل الخيام والبطانيات لضحايا الزلزال.

مركز علم الزلازل بجامعة طهران قال إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة، ومركزه منطقة كونغ بمنطقة بندر لينجي، سُجل في الساعة 01.01 بالتوقيت المحلي.

أفادت التقارير أن الزلزال الذي هز ولاية هرمزجان على ساحل الخليج العربي شعر به السكان في المستوطنات المجاورة.