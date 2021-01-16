باريس (زمان التركية)ــ وردت أنباء عن إضافة مادتين إلى مشروع القانون، المعروف باسم “الانفصاليين الإسلاميين”، تحظر على الفتيات دون سن الثامنة عشرة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

في فرنسا، أضاف كل من النائبين عن الحزب الجمهوري الحاكم (LREM)، أورور بيرج، وجان بابتيست مورو، بندين إلى مشروع القانون المعروف باسم “الانفصاليين الإسلاميين” المادة المذكورة، لكن بحسب الصحافة الفرنسية عارضت الحكومة هذين البندين.

البندين المضافين لقانون “الانفصاليين الإسلاميين”، الذي تم تغيير اسمه إلى “تعزيز احترام القيم الجمهورية”، تحظران على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة و”ارتداء الملابس التي تظهر أن الرجال متفوقون على النساء”.

وقال بيرج في بيان: “من غير المقبول رؤية فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب. فلماذا لا نفعل ما هو مطلوب من معتقداتنا؟ يجب أن نتفق جميعًا على وضع حد لهذه الممارسة التي لا تطاق، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال الأساسية”. وفق تعبيره.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين، مارلين شيابا ، في بيان إنها تتفق مع هذين البندين، لكنها لا تعتقد أن إضافتهما إلى مشروع القانون سيكون جيدا.

وستبدأ مناقشة مشروع قانون “تعزيز احترام قيم الجمهورية” في مجلس الأمة في 18 يناير.

يهدف مشروع القانون إلى ضبط تمويل المساجد بشكل أكثر إحكامًا، وزيادة السيطرة على الجمعيات الإسلامية مع الضغط على المسلمين، ومنع المسؤولين الدينيين من القدوم من الخارج.