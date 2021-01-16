أنقرة (زمان التركية) – قال ياشار ياقيش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية التركي الأسبق، إنه من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر.

ياقيش أوضح، في حوار نشر على موقع يوتيوب، أنه من الممكن أن تجري أنقرة تغييرات في سياستها الخارجية، حيث من الممكن أن تغلق قاعدتها العسكرية في قطر.

وأضاف ياقيش أنه جاء الوقت من أجل تحسين تركيا علاقاتها المتأزم مع دول الخليج، مشيرا إلى أن أنقرة تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين بخصوص هذه القضية، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار وزير الخارجية التركي الأسبق إلى أن وصول الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوازنات المنطقة التي تغيرت بالتقارب العربي الإسرائيلي، يجبر تركيا على تغيير سياساتها الخارجية.

وشدد ياقيش على أن تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عديدا من الخلافات، لكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة.

وأفاد وزير خارجية تركيا الأسبق أن الدول العربية ترى خلافاتها مع خطر خلافات عائلية، لذلك استاءت من التدخل التركي في شئونها الداخلية وتزايد نفوذ أردوغان في قطر.

وبخصوص الأزمة السورية، أشار ياقيش إلى أن العالم ترك تركيا بمفردها في سوريا، ولذلك يجب عليها أن تجري مباحثات مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد.