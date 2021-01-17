أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير الانتهاكات الحقوقية لعام 2020 لحزب الشعب الجمهوري، عن تعرض 1855 شخص للتعذيب 3534 مرة خلال العام السابق بالسجون التركية، كما أشار التقرير عينه إلى وفاة 38 شخص داخل السجون خلال العام الماضي.

وعكس تقرير الانتهاكات الحقوقية لعام 2020، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض واستعرضه البرلمان، سزجين تانري كولو، أبعاد أعمال التعذيب التي تشهدها السجون في تركيا.

التعذيب يطال طفل عمر ه 15 عاما

وأكد التقرير أن 1855 شخص تعرضوا للتعذيب داخل السجون خلال العام الماضي وأن بعضهم تعرض للتعذيب أكثر من مرة مفيدا أن من بين هؤلاء الأشخاص طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، كما تضمن التقرير نفسه معلومات عن تسجيل السجون التركية خلال العام الماضي 38 حالة وفاة.

جرائم القتل بحق النساء وحوادث العمل

وأضاف التقرير أن العام السابق شهد انتهاك حق الحياة ل 3362 شخص من بينهم 300 جريمة قتل بحق المرأة و2427 حادثة عمل.

حظر الحقوق والحريات الأساسية

أشار التقرير أيضا إلى حظر السلطات التركية للتجمعات والمسيرات الاحتجاجية مفيدا أن العام الماضي شهد حظر 38 فعالية واعتداء الشرطة على 753 فعالية واعتقال 2123 شخصا خلال الفعاليات وحبس 44 شخص ومحاكمة 249 شخصا بسبب التجمعات والمسيرات الاحتجاجية.

هذا وتضمن التقرير أيضا إجراءات الطوارئ المستمرة في مدينة فان مفيدا أن حظر الفعاليات بالمدينة مستمرا منذ الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 لأكثر من 1489 يوما.