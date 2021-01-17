أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير لمفتشي بلدية إسطنبول عن فساد ضخم في ملف المؤسسات الوقفية، مسئول عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم.

تبين أنه تم إنفاق 164 مليون ليرة على بعض الجمعيات والمؤسسات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، من ميزانية بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني.

أعد مفتشو بلدية إسطنبول تقريرا فحصوا خلاله ما مجموعه 847 مليون 592 ألف 858 ليرة تركية من النفقات تحت بنود المواد والأغذية والمشروبات والتنظيم والصيانة والإصلاح وتخصيص المساحة والإقامة والتأجير بين عامي 2014 و 2018.

التقرير أكد أن 164 مليون 945 ألف 792 ليرة تركية من النفقات، مخالفة للقانون.

وأوضح التقرير أن من المؤسسات الوقفية التي انفقت عليها بلدية إسطنبول، هي “تورجاف، توجفا” اللذين يديرهما نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، فضلا عن أوقاف “أنصار، محمود هودايا، وقف الثقافة والتعليم الفني”.

وكانت وزارة الداخلية في تركيا قد تسلمت ملفات تتعلق بممارسات فساد خلال إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول.

ومنذ تولي أكرم إمام أوغلو المنمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق في قضايا الفساد التي زعم أن مسؤولين تابعين لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.

ومن ضمن أسماء المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد هو وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو، الذي تولى منصب نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول سابقا.

ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.

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