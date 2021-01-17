أنقرة (زمان التركية)ــ مرت 100 يوم على اعتقال 4 صحفيين في تركيا أمضوها في المعتقل دون أن يتم إعداد لائحة اتهام ضدهم بسبب نشرهم تقارير موثقة عن تعذيب قرويين نقلا على متن مروحية هليكوبتر في فان، وقيل إنهما ألقيا منها.

مراسلا وكالة بلاد الرافدين (MA) عدنان بلن وجميل أوغور، اعتقلا في سبتمبر الماضي، ومراسلا (جينيوز) سهربان أبي والصحفية نازان تم اعتقالهم بعد مداهمة منازهم في أكتوبر الماضي. الصحفيون اعتقلوا بتهمة “تغطية أحداث اجتماعية ضد الدولة”.

على الرغم من مرور 100 يوم، لم يتم إعداد لائحة الاتهام، ولم يتم فتح دعوى قضائية ضد الصحفيين الأربعة، وفي تقييمهم للاحتجاز الذي استمر 100 يوم، قال صحفيون وفق تقرير لوكالة “بلاد الرافدين” إن السجن الطويل الذي تحول إلى عقاب يجب أن ينتهي ويجب إطلاق سراح الصحفيين في أسرع وقت ممكن.

قال جوخان ألتاي، رئيس تحرير وكالة بلاد الرافدين، إن القضاء يقف ضد السياسيين والنساء والشباب وممثلي المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم بسبب الضغط المتزايد والمعارضة للسياسات الحالية المطبقة على الصحفيين الذي يعملون في الصحافة الحرة.

مشيرًا إلى أنه خلال الفترات التي تمت فيها محاولة التعتيم على الحقيقة، كان الضغط الأكبر موجهًا إلى الصحفيين الذين كشفوا هذا الوضع وقاموا بالتحقيق فيه وعكسوه للجمهور، وذكر ألتاي أن الصحفيين الذين جعلوا “غير المرئي” مرئيًا في المنطقة تأثروا بشكل كاف بهذه السياسات. قال ألتاي: “إذا لم يكن لدينا 4 صحفيين مثل هؤلاء، فلن يكتب أحد عما حدث لعثمان شيبان وسيرفت تورغوت ولن يُسمع هذا. لقد تم بالفعل اعتقال ومعاقبة أصدقائنا لمدة 100 يوم لكشفهم هذه الحقيقة. بالطبع، هذا الوضع لا يمكن أن يستوعبهم ولا أولئك الذين ينتمون إلى تقاليد أولئك الذين أعطوا الحق في هذه المهنة على حساب حياتهم في الماضي. لم نكن أبدًا أحد هؤلاء الصحفيين الذين يتصرفون فقط بتعليمات الحاكم ، ويفكرون “إذا كتبت هذا، فسوف أفقد وظيفتي”.

وقال ديلان بابات، مراسل جينيوز، “لقد مرت 100 يوم منذ اعتقال أصدقائنا عدنان بلن شريبان أبي، نازان سلا وجميل أوغور” ، وقال إنه لم يتم حتى الآن إعداد لائحة اتهام ضد الصحفيين وأن الحجز تحول إلى عقاب. وذكر أن الصحفيين كانوا في السجن بسبب أخبارهم ولم يحدث تقدم في الملف خلال هذه الفترة.

قال بابات: “الحكومة التي تريد النظام الأحادي، تحاول إسكات الصحافة المعارضة، إما أن تفتح تحقيقًا على أسس سخيفة أو ترسلهم إلى السجون بعقوبات دون أدلة ملموسة. يوجد مئات الصحفيين في السجون في تركيا. سنواصل كتابة الحقائق وسنواصل جعل أصدقائنا يتحدثون بقوة أكبر.

ماذا حدث؟

مراسلا وكالة بلاد الرافدين عدنان بلن وجميل أوغور، اللذان تحدثا عن تعذيب عثمان شيبان وسيرفت تورغوت الذين اعتقلهما عناصر قوات الدرك في 11 سبتمبر 2020، بطائرة مروحية، ولاحقا مراسل جينيوز شريبان أبي والصحفية نازان سلا تم اعتقاله لنفس السبب في مداهمات منزلية في 6 أكتوبر 2020، كما تم أيضًا اعتقال الموزعين السابقين للصحف، شكران إردم، وميكائيل تونسديمير، وفهيم شتينر ثم الإفراج عنهم لاحقا.

في 9 أكتوبر وجهت المحكمة للصحفيين تهمة “العضوية في منظمة”. واستندت المحكمة إلى ادعاء “الإبلاغ عن أحداث اجتماعية ضد الدولة”.

وبينما نجا عثمان شيبان فقد سيرفت تورغوت حياته في المستشفى، وقال تقرير المستشفي الحكومي الذي نقلا إليه من قبل جنود في قوات الدرك إنهما سقطا من المروحية لدى محاولتهما الهرب، لكن الحقيقة التي كشفت فيما بعد أن الرجلان تعرضا للتعذيب الشديد، وخشية تورطهم قال الجنود إن القرويين حاولا الهرب وسقطا من المروحية.