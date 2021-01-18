أنقرة (زمان التركية)- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين عن انطلاق محادثات بين الوفود العسكرية التركية واليونانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن المحادثات ستشهدها العاصمة البلجيكية بروكسل في تمام الساعة الـ15:00.

وأضاف البيان أن المحادثات بين البلدين ستتم بناء على الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، بعد توقفها منذ اواخر العام الماضي..

وترى اليونان أن جزر كريت وكيربي، وكشاوت ورودوس، يجب أن يعين لها مناطق الاقتصادية خالصة، وترسم حدودا بحرية متبادلة مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب قبرص.

وترى تركيا أن هذه الجزر تقع في بحر إيجة، وليس في شرق المتوسط وفقا لخريطة المنظمة الهيدروغرافية الدولية التي نشرتها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وهي أقرب من البر الرئيسي لليونان بـ200 ميل، ولا يمكن أيضا أن تكون لها صلاحية بحرية أكثر من 6 أميال من المياه الإقليمية بسبب وقوعها في الجهة المعاكسة، ولذلك لا تعد اليونان إحدى البلدان الساحلية في شرق المتوسط، كم أن جزيرة “ميس” لا يجب أن تؤخذ بالاعتبار نظرا لطول الشريط الساحلي التركي.