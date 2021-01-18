أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا تصريحات رئيس أساقفة اليونان “أيرونيموس” بشأن الإسلام التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية.

وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا قالت فيه إن الإسلام ديانة قائمة على الرحمة والتسامح الذي يحقق التعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، وأنه من المؤسف التطاول على الدين الإسلامي في الوقت الذي يتوجب فيه على العالم بأسره بذل جهود لخلق بيئة يتبادل فيها الجميع الاحترام والتسامح في ظل الجائحة التي يمر بها العالم.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها أنه من المؤسف أيضا أن يزرع رجال الدين، الذين يخدمون السلام، بذور الكراهية والنفاق في المجتمعات من خلال تلك التصريحات العارية من الصحة، مفيدة أن تصريحات رئيس أساقفة اليونان الاستفزازية هذه والمحرضة على الكراهية والعنف والعداء ضد الإسلام تعكس المستوى المرعب الذي بلغه الإسلاموفوبيا.

هذا وأكدت الخارجية التركية في بيانها أن مثل هذه الأفكار الخبيثة هي المتسببة في العنصرية والعداء للإسلام والأجانب المتزايدين في أوروبا، موضحة أن الإدلاء بتصريح كهذه في الفترة التي تشهد الاستعدادات الأولوية للمفاوضات الاستكشافية هي خطوة تهدف لتقويض المفاوضات.

إيرونيموس، رئيس أساقفة اليونان، قال في لقاء مع قناة (OPEN TV) حول حرب الاستقلال اليونانية “الإسلام ليس دينا”، و”المسلمون دائما مع الحرب”.

أضاف “الإسلام.. ليس دينا، بل حزب سياسي، طموح سياسي”. وقال إن أتباع الإسلام “أناس حرب، وأناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام، وتعاليم محمد تدعو لهذا”، وفق تعبيره.