أنقرة (زمان التركية)ــ انخفض إجمالي إنتاج السيارات في تركيا عام 2020 بنسبة 11 بالمائة، كما تراجع إجمالي صادرات السيارات بنسبة 17٪، مقارنة بعام 2019.

رابطة صناعة السيارات (OSD) أعلنت عن أرقام الإنتاج والتصدير وبيانات السوق لعام 2020، بناء عليه تبين انخفاض إجمالي إنتاج العام الماضي بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، حيث بلغ مليون 297 ألف 854 وحدة.

كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 13٪ إلى 855 ألفًا و 43 وحدة، في حين بلغ إجمالي الإنتاج مليون 335 ألفًا و 957 وحدة بإنتاج الجرارات.

بينما ارتفع إنتاج صناعة السيارات التركية في ديسمبر بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصل إلى 149،614 وحدة. في نفس الفترة، تم إنتاج 92300 سيارة.

بلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لعام 2020 لصناعة السيارات 65 بالمائة. وعلى أساس مجموعة المركبات، بلغت معدلات استخدام السعة 66 بالمائة في المركبات الخفيفة (السيارات والمركبات التجارية الخفيفة) ، و 46 بالمائة في المركبات التجارية الثقيلة و 51 بالمائة في الجرارات.

انكماش في المركبات التجارية

في عام 2020، تقلص إنتاج المركبات التجارية بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام السابق. خلال هذه الفترة، انكمشت مجموعة المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 9 في المائة، بينما زاد الإنتاج في مجموعة المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 8 في المائة.

في حين أن حصة المركبات المحلية في سوق السيارات كانت 41 في المائة في عام 2020 ، بلغت حصة المركبات المحلية في سوق المركبات التجارية الخفيفة 64 في المائة. ومن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة في هذه الفترة زيادة مبيعات المركبات التجارية الخفيفة المحلية بنسبة 112 بالمائة مقارنة بعام 2019.

انخفاض صادرات السيارات

وفي العام الماضي، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 27٪ مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 916 ألفًا و 543 وحدة

وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 28٪ لتصل إلى 596 ألفاً و 616 وحدة. كما انخفضت صادرات الجرارات بنسبة 15 بالمائة مقارنة بعام 2019 ، وسجلت 13 ألفًا 495 وحدة.

واصلت صناعة السيارات ، التي حققت 15.7 في المائة من إجمالي الصادرات في ديسمبر، احتلال صدارة التصنيف الشهري للصادرات القطاعية.

مقارنة بعام 2019، انخفض إجمالي صادرات السيارات بنسبة 17٪ بالدولار و 19٪ باليورو.

في عام 2020، بلغ إجمالي صادرات السيارات 25.9 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 22 في المائة إلى 9.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السيارات باليورو بنسبة 23٪ إلى 8.1 مليار يورو.

في نفس الفترة، انخفضت صادرات الصناعة الرئيسية بنسبة 20 في المائة وصادرات صناعة الإمداد بنسبة 11 في المائة بالدولار.

والسيارات المنتجة في تركيا، ليست محلية الصنع، وواردات مبيعاتها لا تحتسب ضمن الاقتصاد التركي، وإنما تعود على العلامات الدولية التي تمتلك مصانع في تركيا.