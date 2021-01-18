موسكو (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات الروسية المعارض ألكسي نافالني فور وصوله إلى موسكو قادما من ألمانيا، بعد محاولة تسميم تعرض لها قبل أشهر.

وقال موقع (روسيا اليوم) إن مصلحة السجون أوقفت المعارض نافالني فور في مطار “شيريميتفو”، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال.

وطالبت واشنطن وحكومات أوروبية بالإفراج عن الناشط السياسي المعارض.

وكان في انتظار نافالني بمطار فنوكوفو عدد كبير من داعميه، إلا أن رحلته القادمة من برلين، تم تحويلها إلى مطار شيريميتيفو، في العاصمة الروسية أيضاً.

ويقول الناشط إنّ السلطات الروسية تقف خلف محاولة اغتياله. وقد أيّد صحافيون استقصائيون أقواله، لكنّ الكرملين ينكر ضلوعه في الأمر.

وصرح نافالني في مطار شيريميتيفو قبيل اعتقاله، قائلا: “أعلم أنني على حق. لا أخشى شيئًا”.

نافالني قبّل زوجته يوليا التي جائت معه من ألمانيا، وسار برفقة عناصر الشرطة الذين هددوه باستخدام العنف إن خالف أوامرهم.

وكان نافالني كشف عن نيته العودة إلى روسيا، على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله البلاد بسبب انتهاكه شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاحتيال.