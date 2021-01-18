أنقرة (زمان التركية)- يزور وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس تركيا، اليوم الإثنين، لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها الوضع في شرق المتوسط

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أن الوزيرهايكو ماس، سيلتقي خلال زيارته بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وأنه من المقرر أن تتم مناقشة أزمة شرق المتوسط بين تركيا واليونان، فضلا عن العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي.

وكان ماس أشار في وقت سابق إلى أن استئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا سيخلق “فرصة حقيقية” لتهدئة الصراع بين البلدين وقال: “ينبغي استمرار الأجواء الإيجابية لاستعادة الثقة المفقودة وخلق حوار موجه نحو الحل”.

كما أنه من المقرر أن يتضمن اللقاء محادثات عن العلاقات عبر الأطلسي، وتولي الديمقراطي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ألمانيا تقود جهود وساطة سياسية لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط بين تركيا واليونان.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق محادثات بين الوفود العسكرية التركية واليونانية في بروكسل.

من المقرر أن تتناول المحادثات تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، بعد توقفها منذ اواخر العام الماضي..

وترى اليونان أن جزر كريت وكيربي، وكشاوت ورودوس، يجب أن يعين لها مناطق الاقتصادية خالصة، وترسم حدودا بحرية متبادلة مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب قبرص.

وترى تركيا أن هذه الجزر تقع في بحر إيجة، وليس في شرق المتوسط وفقا لخريطة المنظمة الهيدروغرافية الدولية التي نشرتها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وهي أقرب من البر الرئيسي لليونان بـ200 ميل، ولا يمكن أيضا أن تكون لها صلاحية بحرية أكثر من 6 أميال من المياه الإقليمية بسبب وقوعها في الجهة المعاكسة، ولذلك لا تعد اليونان إحدى البلدان الساحلية في شرق المتوسط، كم أن جزيرة “ميس” لا يجب أن تؤخذ بالاعتبار نظرا لطول الشريط الساحلي التركي.