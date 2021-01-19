أنقرة (زمان التركية) – واصل أعضاء هيئة التدريس بجامعة البوسفور في إسطنبول احتجاجاتهم على تعيين القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، ا.د. مليح بولو، رئيسا للجامعة بقرار رئاسي، في ظل البرد القارس الذي تشهده تركيا هذه الأيام.

وعلى الرغم من الثلوج الكثيفة والطقس البارد تتواصل ردود الفعل المستنكرة لقرار الرئيس رجب أردوغان بتعيين بولو رئيسا لجامعة البسفور، واستمرت وقفات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بجانب التظاهرات التي ينظمها طلاب الجامعة، رغم القيوم الأمنية والاعتقالات.

هذا ويجتمع أعضاء هيئة التدريس، أمام مبنى رئاسة الجامعة في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر كل يوم. وأكد أعضاء هيئة التدريس في بيانهم الأخير على مواصلة الاحتجاجات داعين الجميع إلى التكاتف ضد القرار الذي يعتبرونه بمثابة “وضع الجامعة تحت الوصاية”.

وكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة رفضوا حضور حفل تنصيب مليح بولو، فيما اعتقلت الشرطة العديد من طلاب الجامعة الذين يتظاهرون منذ عدة أيام ضد تعيين رئيس للبسفور من خارج الجامعة، ويعتبرون قرار الرئيس أردوغان بمثابة بداية لعصر جديد من القمع في جامعتهم.