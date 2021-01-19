أنقرة (زمان التركية)- أعلن حزب المستقبل في تركيا، أنه تم تحديد بعض المعتدين على نائب رئيس الحزب، سلجوق أوزداغ.

وأوضح بيان للحزب المعارض، أن رئيس مكتب جرائم القتل بشرطة أنقرة استدعى أوزداغ، ليتعرف على عدد من المشتبه بهم في الاعتداء عليه.

وبالفعل تمكن أوزداغ من التعرف على شخص، بينما تعرف سائقه على شخصين آخرين من الذين اعتدوا عليه.

واعتقلت السلطات التركية شخصين في إطار التحقيقات في قضية الاعتداء على أوزداغ، وجاري البحث عن 3 أشخاص آخرين.

يذكر أن أوزداغ تعرض لاعتداء أمام منزله يوم الجمعة الماضي، أسفر عن بعض الكسور. قالت تقارير المستشفى التي تم نقل أوزداغ لها أن حالته الصحية أصبحت مستقرة.

وزار مؤخرا الرئيس السابق للبرلمان التركي، بولنت أرينتش، أوزداغ، متمنيا له الشفاء العاجل.

واستنكر سركان أوزجان المتحدث باسم حزب المستقبل التركي واقعة الاعتداء المسلح على أوزداغ. وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم، إنه: “مع الحادث المذكور، للأسف، رأينا مرة أخرى بحزن شديد أنه لم يترك أي سياسي آمن”، مضيفا: “لقد تم شن هذا الهجوم على الديمقراطية التركية”.

كما قال زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو على خلفية الاعتداء على نائبه، إن الرئيس التركي رجب أردوغان خاضع لوصاية قادة انقلاب 28 فبراير، الذين أعدموا رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، وقال إنه سيتم التخلص من أردوغان قريبًا.