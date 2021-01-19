أنقرة (زمان التركية) – لمّح عمدة بلدية كارس المعزول والمعتقل حاليا، أيهان بيلجان، إلى إنشاء حزب سياسي جديد.

وذكر بيلجان في تغريدة على تويتر أن تركيا بحاجة إلى فكر وأسلوب جديد وأنه يتوجب تشكيل الأرضية الفكرية والاجتماعية لهذا مفيدا أن احتمالية ظهور حزب سياسي جديد مرتبطة بالاهتمام والإمكانات التي سيتم طرحها.

جدير بالذكر أن بيلجان، الذي تم اعتقاله في إطار تحقيقات كوباني وتعيين أحد الوصاة خلفا له، كان قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي لا يزال عضوا به.

وكان بيلجان قد تطرق في السابق إلى أهمية تفعيل “سياسة التتريك” في الحزب الكردي، قائلا: “أثناء تأسيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كان الهدف هو التتريك والتعاطف مع فصائل المجتمع التركي المضطهدة المختلفة الغير كردية وقيادة نضال مشترك.

وعلى الرغم من اتخاذ خطوة ابتدائية في هذا الصدد فإن عدم بلوغ المستوى المرجو يستوجب إعادة طرح الأمر. مشاكل التوسع بالأحزاب السياسية قد تنبع من الأسلوب الهيكلي والتنظيمي وطريقة العمل مثلما يمكنها أن تنبع من الخطاب واللغة والانطباع العام والتواصل”.

وتربط حكومة حزب العدالة والتنمية بين حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابي.