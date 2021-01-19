أنقرة (زمان التركية) – شن أعضاء حزب الحركة القومية وذراعه المسلح “تنظيم الذئاب الرمادية” المتطرف، هجوما على نائب المدعي العام في أنقرة ألب أرسلان توفان، الذي يحقق في الهجوم بالبنادق والعصي الذي تعرض له نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، وصمموا ملصقًا يحمل شعارا استخدموه في حملتهم، يقول: “هل أنت مدعي عام أحمد داود أوغلو؟”

وفي هذا الإطار وجه عمر شانلي، أحد أعضاء تنظيم “الذئاب الرمادية” القومي المتطرف، تهديدا للمدعي العام، ألب أرسلان طوفان، وقال في تغريدة تشمل صورة تضم المدعي العام وأحمد داود أوغلو زعيم حزب المستقبل: “ما الذي يسعى له ألب أرسلان توفان؟ نصيحتنا لطوفان أن يلتزم بالقانون وألا يسبح في المياه التي ستغرقه ليظهر للعالم شجاعته”.

هذا وقال شانلي الذي يحمل ملفه تعريف “نائب رئيس مؤسسة التعليم والثقافة” إنهم لن يسمحوا لحزب الشعوب الديمقراطي وزعيمه السابق صلاح الدين دميرتاش باكتساب الشهرة من خلال الهجوم على تنظيم الذئاب الرمادية، على حد قوله.

فيما قال Olcay Kilavuz نائب رئيس حزب الحركة القومية في مرسين”ألب أرسلان توفان، نائب المدعي العام لأنقرة، هل يعمل في وزارة العدل؟ أم أنه يعمل تحت قيادة أحمد؟” داود أوغلو.

واعتقلت السلطات شخصين في إطار التحقيقات في قضية الاعتداء على أوزداغ، الذي يتهم حزب الحركة القومية حليف حزب الرئيس رجب أردوغان بالاعتداء عليه، وجاري البحث عن 3 أشخاص آخرين.