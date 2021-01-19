أنقرة (زمان التركية)- أقر رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متحيز لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، وأنه يجب أن يظل كذلك.

وقال شنتوب المنتمي للحزب الحاكم، إن رئيس تركيا إذا “كان رئيسا لحزب سياسي أو مسؤولا فيه، فهو بلا شك شخص متحيز له”.

وأضاف شنتوب أنه لا يوجد رئيس محايد، وأنه بالأساس الدستور لا يمنع أن يكون الرئيس متحيزا لحزب سياسي على حساب حزب آخر.

وردا على مطالبة المعارضة لأردوغان بأن يكون رئيسا للجميع وعدم التحيز لتحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، يتابع شنتوب: “رئيس الجمهورية متحيز، فهو عضو في حزب سياسي. قد يكون أو لا يكون زعيمًا لحزب سياسي، فلا يوجد التزام بذلك، ولكن إذا كان عضوًا في حزب سياسي، إذا كان رئيسًا لحزب سياسي أو مسؤولًا، فهو بلا شك شخص متحيز. الدستور لا يمنع ذلك”.

وشدد شنتوب أن نظام الحكم في تركيا حاليا هو “النظام الرئاسي”، وكل شيء في الدولة يسير وفقا لهذا النظام الرئاسي.

وبخصوص تعيين مسؤولبحزب العدالة والتنمية في منصب رئيس جامعة البوسفور، أوضح شنتوب أن الجامعات الحكومية هي جامعات تمولها وزارة الخزانة بالكامل، من قبل الدولة، من ضريبة المواطنين. لا يمكن تصور أن المؤسسات التي تمولها الدولة بالكامل تدير نفسها بشكل كامل.