أنقرة (زمان التركية)- فاز فريق فنربخشه التركي على نظيره أنقرة جوجو بنتيجة 1/3 ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف فريق فنربخشه مامي بابا تيام في الدقيقة 28، ومبواتا ساماتا في الدقيقة 34، وإنر فالينسيا في الدقيقة 67.

أما الهدف الوحيد لفريق أنقرة جوجو فسجله إيمري جورال في الدقيقة 94.

ونجح فنربهتشه في الاستحواذ على الكره بنسبة 58% في المباراة، بينما استحوذ أنقرة جوجو على 42%.

وبهذه النتيجة يصعد فنربخشه للمركز الثاني في قائمة الدوري التركي الممتاز، بإجمالي عدد نقاط يصل إلى 38.

أما أنقرة جوجو فيأتي في المركز الـ20، بإجمالي نقاط يصل إلى 15.