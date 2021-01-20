أنقرة (زمان التركية) – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تظهر مدير تنظيم الذئاب الرمادية، عبد الرحمن جُولْسَرَنْ، يوجه تهديدات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وخلال اللقاء المشار إليها ذكر جُولْسَرَنْ أن أردوغان هو السلطان عبد الحميد الثالث، وأنهم من أطاحوا بالسلطان عبد الحميد الثاني وسيطيحون بالثالث أيضا، في تهديد صريح منه لأردوغان.

وخلال مقطع الفيديو الذي تم التقاطه برفقة صديقه على موقع يوتيوب بعنوان “محادثات مجموعة الترقي: جمعية الاتحاد والترقي والتيار القومي” وبلغت مدته 45 دقيقة تطرق جُولْسَرَنْ إلى أردوغان قائلا: “أردوغان هو السلطان عبد الحميد الثالث. أطحنا بالسلطان عبد الحميد الثاني وسنطيح أيضا بالثالث بإذن الله. أردوغان رجل يقتدي بالسلطان عبد الحميد ونحن رجال نقتدي بالاتحاد والترقي ضد أردوغان”.

جدير بالذكر أن جُولْسَرَنْ كان ضمن المعتقلين بتهمة الهجوم المسلح على سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل، قبل بضعة أيام في أنقرة.

وكان سلجوق المعتدى عليه قد سلط الضوء خلال مشاركته في برنامج على قناة “خلق تي في” على التصريحات التي ينشرها جُولْسَرَنْ، من حين لآخر مشيرا إلى أنه تهديد موجه بشكل مباشر لأردوغان.

و تأتي هذه التصريحات بعد فترة قليلة من التصريحات المثيرة التي أطلقها زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، حيث قال تعليقا على الاعتداء الذي وقع على نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ وتتجه فيه أصابع الاتهام إلى “الحركة القومية”، إن الرئيس رجب أردوغان خاضع للوصاية العسكرية، وأن قادة انقلاب 28 فبراير 1997 سيتخلصون منه قريبا كما تخلصوا من رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس.