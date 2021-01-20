أنقرة (زمان التركية) – قال الممثل السامي الاتحاد الأوروبي، للشئون الخارجية جوزيب بوريل، إن الأجواء الحالية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أفضل من الصيف الماضي.

جاء ذلك خلال تقييم قدمه بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة “السياسة الدفاعية والخارجية المشتركة”، بالجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي. كما أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية أنه سيلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 21 يناير الجاري مفيدا أنه سيكون لقاء طويلا وسيعملون خلاله على التوصل إلى تفاهم أفضل بين الطرفين.

وأكد جوزيب بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي أعطوا إشارة واضحة خلال قمة العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي من أجل علاقات جوار أفضل مع تركيا مشيرا إلى ضرورة بذل الطرفين جهودا لتحقيق هذا.

وفيما يخص العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي واللقاء المرتقب مع جاويش أوغلو ذكر بوريل أن الأوضاع الحالية أفضل من الصيف الماضي وأنه يتمنى بأن يستمر اللقاء مع جاويش أوغلو لفترة أطول من الاجتماع الذي انعقد في شهر أغسطس الماضي في مالطا ولم يدم لنحو ساعة، قائلا: “هل سنتمكن من تغيير المقومات؟ هذا ما سنراه حينها، وأنا على ثقة من أننا سنتمكن من تغييرها”.

هذا وسيلتقي جاويش أوغلو بمسؤولين من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بجانب بوريل وذلك في إطار زيارته إلى بروكسل في الفترة بين العشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، كما سيجري جاويش أوغلو لقاءات منفصلة مع كل من وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.