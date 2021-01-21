أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أصدره حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن 27 ألف و493 شخصا تعرضوا للتعذيب و86 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب خلال الـ 18 عاما الماضية.

واستعرض تانري أوغلو البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة تقريرا حول وقائع التعذيب الذي يُزعم حدوثها في عهد العدالة والتنمية.

وكشف تقرير التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة بين عامي 2002 و2020 التي تولت فيها حكومات حزب العدالة والتنمية الحكم، تعرض 27 ألف و493 شخصا للتعذيب خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن عام 2002 شهد 988 واقعة تعذيب غير أن هذا الرقم ارتفع بحلول عام 2020 ليسجل 3 آلاف و534 واقعة تعذيب مفيدا أن عام 2015 شهد أعلى عدد من وقائع التعذيب بواقع 5 آلاف و671 واقعة تعذيب.

وأوضح تقرير الحزب المعارض أن 86 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب في عهد العدالة والتنمية.

وبدأت وقائع الاختفاء القسري تعاود الظهور مرة أخرى في تركيا في بعد إقار حالة الطوارئ عقب انقلاب 2016 ولمدة عامين، لتعيد إلى الأذهان وقائع الاختفاء القسري التي شهدتها تركيا في تسعينات القرن الماضي.

وذكر التقرير أنه تم العثور لاحقا على 24 من بين الأشخاص الذين اختفى أغلبهم في إطار الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة خلال الفترة التي أعقبت حالة الطوارئ حتى عام 2020.

هذا وأفاد التقرير أن الضحايا تعرضوا للتعذيب الممنهج بشكل كثيف خلال فترة اختفائهم.