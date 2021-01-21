أنة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 13 مشتبهاً بهم في 9 مقاطعات مركزها ولاية أوردو.

وبأوامر من من مكتب المدعي العام للجيش، نفذت فرق إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لمديرية الأمن الإقليمي عملية للقبض على 15 مشتبهاً به، من بينهم موظفون بالجيش والشرطة ومعلمين.

تم اعتقال ثلاثة عشر مشتبهاً بهم، في أوردو، بينجول، ديار بكر، اسكي شهير، أرضروم، غازي عنتاب، غيرسون، اسطنبول، سامسون، بتهم الانتماء إلى حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني.

فيما لا يزال البحث مستمرا على اثنين من المشتبه بهم الهاربين.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم الإفراج عن المشتبه بهم، بعد نقلهم إلى محكمة أوردو، بشرط الرقابة القضائية.

ومنذ محاولة انقلاب عام 2016، تشن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة “تطهير”/فصل تعسفي واعتقال واسعة النطاق في كافة مؤسسات الدولة، خاصة الجيش، وتقول المعارضة إن أردوغان يستغل الفرصة لإعادة تصميم الجيش والقضاء على كافة مراكز القوى في الدولة، والتخلص من معارضيه.