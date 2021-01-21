أنقرة (زمان التركية)- فاز فريق جلطة سراي التركي على نظيره دنيزلي سبور بنتيجة 1/6 في فعاليات الأسبوع الـ20 من الدوري التركي الممتاز.

وأحرز أهداف جالطة سراي كلا من إمري أكبابا في الدقيقة 8، سفيان فيجولي في الدقيقة 17، ريان دونك في الدقيقة 46، محمد أوزقال في الدقيقة 60، يونس بلهنده في الدقيقة 64، وجيسي سيكيديكا في الدقيقة 92.

أما الهدف الوحيد الذي أحرزه دنيزلي سبور فكان لفيتون توشا في الدقيقة 48.

ونجح جلطة سراي في الاستحواذ بنسبة 53%، أما دنيزلي سبور فاستحوذ بنسبة 47%.

وبهذه النتيجة يحتل جلطة سراي في المركز الثالث بإجمالي نقاط 36، بينما دنيزلي سبور في المركز الـ21، بعدد نقاط يصل إلى 14 فقط.