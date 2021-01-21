القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تفجير وتدمير وحرق 28 منزلاً في “حيمة تعز” باليمن على يد مليشيا الحوثين، وقالت المؤسسة إن مليشيا الحوثي تقوم بممارسات منهجية متعمدة بإحراق وتدمير عشرات المنازل في الحيمة، واستهدفت وفخخت المنازل وأسقطت بعضها على ساكنيها.

وقالت المؤسسة إنه خلال العام الماضي رصد في اليمن فقط 404 حالة قتل، بينهم (56) امرأة و (83) طفل وطفلة، و(751) جريح بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال، وسقوط (232) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (23) من النساء و(44) طفل، ورصد (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) عين أثري وديني، وعدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، كما تم رصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

بخلاف تفجير (30) منزلا إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين. وفى نهاية عام 2020 تم الهجوم على مطار عدن والذي يعتبر انتهاك قد يمثل جريمة حرب.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت “نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن والذي سوف يزيد من الوضع الإنساني الحرج داخل اليمن وتحديدًا في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة داخل اليمن فالمؤسسات الطبية تعرضت الى اعتداءات مستمرة من قبل مليشيات الحوثي الذي قام بتعطيل مرافق طبية وتدمير العشرات من المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية المدنيين منتهك بذلك مبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.

وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن القانون الدولي الإنساني يحظر تنفيذ هجمات ضد المدنيين وذلك وفقا للبروتوكول الاختياري الأول وتحديدا المادة 44 الفقرة الثالثة على أنه لابد من حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وأيضا المادة 54 الفقرة الخامسة حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين كما دعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني فريق الخبراء البارزين المعنيين باليمن التابعة الأمم المتحدة سرعة التحقيق في الجرائم المرتكبة من جماعة الحوثيين والتي تنهك بشكل واضح وصريح الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.