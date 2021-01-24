أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية القبض على مزور في إسطنبول أصدر أكثر من 2000 وثيقة سفر مزيفة لتسهيل الهجرة غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية.

في نطاق التحقيق الذي تم إجراؤه ضد حوادث الهجرة غير الشرعية من قبل فرق مكتب منع الجريمة التابع لإدارة فرع مطار إسطنبول بناءً على إفادات الأشخاص الذين تم ضبطهم وهم يحاولون السفر إلى الخارج بوثائق سفر مزورة، تم التوصل إلى المشتبه به.

وتم مصادرة العديد من الوثائق المزورة في منزل المشتبه به، كان من بينها 1000 بطاقة صعود على متن الطائرة تابعة لشركات طيران تركية وأجنبية، و 52 جواز سفر مزيف من دول مختلفة، و 24 شهادة بحار مزورة، وبطاقات إقامة من 34 دول مختلفة، و6 رخص قيادة تنتمي إلى دول مختلفة، و7 بطاقات هوية، وطوابع من 124 دولة مختلفة، ووثائق سفر من 9 دول مختلف، و28 صفحة هوية لجواز السفر، وتأشيرات من 23 دولة مختلفة، وجهاز ماسح ضوئي.

تم القبض على المشتبه به، الذي يُزعم أنه يعد وثائق مزورة مقابل 2000 دولار، وإحالته إلى النيابة العامة.

في الأشهر الستة الماضية ضبط مطار إسطنبول العديد من وثائق السفر المزورة، كان من ضمنها 2400 تأشيرات إلى نيس بفرنسا.