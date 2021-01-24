أنقرة (زمان التركية)ــ فاز فريق طرابزون سبور على جنشلر بيرليكي بهدفين مقابل هدف في مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز.

وتقدم طرابزون سبور في الدقيقة 36 بتسديدة اللاعب دجانيني، وانتهى الشوط الأول لصالح طرابزون سبور بنتيجة 1-0.

في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، سدد كاندياس الكرة من الجناح الأيسر إلى منطقة الجزاء، وتوجهت الكرة مباشرة إلى المرمى وقام الحارس أوغوركان تشاكير بصد الكرة الجلدية في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 54، زاد فريق طرابزون سبور الفارق إلى 2 بهدف سجله من الهجمة المرتدة.

حصل فريق جنشلر بيرليكي على هدفه الوحيد من ركلة الجزاء في الدقيقة 86 لتصبح النتيجة 1-2.

وغادر طرابزون سبور الملعب بفوزه 2-1على جنشلر بيرليكي، ويحتفظ الفريق الفائر بـ 33 نقطة، بينما الفريق الآخر بـ 19 نقطة.