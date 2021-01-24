طرابلس (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية في حكومة “الوفاق الوطني” الليبية ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مشيرة إلى أنها كانت قادمة من تركيا.

وأفاد بيان صادر من وزارة داخلية الوفاق أمس السبت تمكن مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط حوالي 79 ألفًا و600 قرص مخدر، بحوزة 3 أشخاص.

ولفت البيان إلى أن فرق الأمن تقفدت أثر معلومات تشير لدخول كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من تركيا إلى ليبيا، مما أسفر عن ضبط 3 أفراد، بحوزتهم 79 ألفًا و600 قرص، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن هناك تحالف سياسي بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني.