أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و5277 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 25 ألف و73 وفاة في حين ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2 مليون و429 ألف و605 إصابة. وفق بيانات وزارة الصحة التركية.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة نحو 5 آلاف و860 شخص.

الحالات الحرجة تسجل 1905 حالة

هذا وتشير الإحصاءات إلى إجراء السلطات التركية 28 مليون و497 ألف و84 مسحة لفيروس كورونا المستجد، إذ بلغت الحالات الحرجة 1905 حالة في حين بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2 مليون و307 آلاف و721 شخصا.

وبلغ عدد المسحات التي أجريت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 148 ألف و425 مسحة.