موسكو (زمان التركية)ــ أصدر القضاء الروسي أحكاما مختلفة على المعارضين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي للإفراج عن المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني.

تم رفع دعاوى قضائية في العديد من مدن البلاد ضد المعارضين الذين خرجوا في 23 يناير مطالبين بالإفراج عن نافالني وشاركوا في المظاهرات التي رفضت السلطات تنظيمها.

وقد اتُهم المعارضون بالقيام بالمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها ومقاومة حراس الأمن.

خلال الجلسات، حكم على بعض المعارضين بالسجن الإداري لمدة تتراوح بين 1 و13 يومًا ، بينما حكم على آخرين بالغرامات وأحكام الخدمة العامة.

وذكر أنه من بين الصادر أحكام ضدهم، كان هناك أيضًا موظفون في مكاتب نافالني في البلاد.

وذكر أنه تم الإفراج عن معظم المعتقلين في المظاهرات.

في موسكو ومدن أخرى شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات، وذكر أن أكثر من 3 آلاف شخص اعتقلوا في مظاهرات في عموم البلاد.

وأطلق سراح زوجة نافالني، يوليا نافالنايا، التي اعتقلت أثناء المظاهرات، في نفس اليوم.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في 22 يناير / كانون الثاني بأن الاحتجاجات لدعم نافالني كانت “غير قانونية وغير مقبولة”.

أعلن ليونيد فولكوف، أحد المتحدثين باسم نافالني، أنهم يخططون لإعادة ترتيب الاحتجاجات في 30 يناير.