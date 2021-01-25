القاهرة (زمان التركية)ــ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية كلمة للشباب.

السيسي قال اليوم الاثنين، في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى رقم 69 لعيد الشرطة، إن هذه الثورة قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل.

وأوضح أنه يريد أن يقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم لاستكمال طريق الإصلاح والبناء ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر للمواطنين فرص متساوية. وفق صحيفة (الشروق).

ويشارك الرئيس المصري في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، في مجمع الإحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وتفاعل السيسي، خلال استعراض بطولات وتضحيات قوات الشرطة، في عيدها، وظهر يبكي متأثرًا أثناء استعراض بعض قصص تضحيات قوات الشرطة.