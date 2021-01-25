أنقرة (زمان التركية) – أضافت منصة نتفليكس خاصية باسم xHE-AAC لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول.

هذه الخاصية تقدم الصوت للمستخدمين بجودة أنقى مع إمكانية رفع مستوى الصوت، كما بالإمكان استيعاب الأصوات في ظل الضجيج بشكل أيسر بفضل هذه الخاصية.

ولا تحتاج هذه الخاصية إلى سماعات خاصة كي يتمكن الشخص من استخدامها، إذ بإمكان مكبرات صوت الهواتف المحمولة تقديم جودة الصوت العالية هذه.

وتحسِّن الخاصة الجديدة مستوى الصوت بشكل ملحوظ مما يمكن المستخدمين من سماع أصوات المحادثات بشكل أفضل في الأوساط الصاخبة.

وتؤكد منصة نتفليكس أن الخاصية الصوتية الجديدة ستجعل تجربة المستخدم أفضل.

هذا وتستوجب هذه الخاصية الجديدة أن يتمتع الهاتف المحمول بنظام تشغيل أندرويد 9 باي على الأقل.