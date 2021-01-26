أنقرة (زمان التركية)- قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إنه مهما فعل تحالف الشعب المكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية”، فإنه سيخسر في الانتخابات، لأنه لا توجد صيغة تمنع إرادة الناس في العالم.

وأوضحت بولدان أن التحالف الحاكم يحاول إخافة الشعب من الانضمام للمعارضة، كما يحاول تقسيم أحزاب المعارضة، ولكن كل جهوده ستذهب هباء وسيخسر الانتخابات.

وأضافت بولدان أن التحالف الحاكم يريد أيضا إخافة حزب الشعوب الديمقراطي، وجعله غير فعال، ولكن الحزب لن يرضخ لضغوطهم.

وتابعت مسؤولة الحزب الكردي: “كان عام 2020 عاما صعبا للغاية. لقد كان عام المقاومة ضد الفاشية من جهة، ومحاربة وباء كورونا من جهة أخرى.مع برنامجنا الجديد للنضال، سنكون مع شعبنا في الشوارع، في البرلمان، في الميدان، في المصنع”.

وأشارت بولدان إلى أن التحالف الحاكم لن يكون قادرًا على منع قوة حزب الشعوب الديمقراطي وتأثيره في السياسة، متابعة: ” بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بسياسة بدون حزب الشعوب الديمقراطي، أقول لهم: لطالما حلم الناس ببلد لست أنت فيه، ينتظرون بفارغ الصبر صناديق الاقتراع. أنا أنتظر انتخابات. انتخابات مبكرة على وشك الحدوث. الطريق للتخلص من الحكومة و تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هو صندوق الاقتراع”.

ودعا دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية عدة مرات إلى حل حزب الشعوب الديمقراطي.

الصحفي التركي عبد القدير سلفي، كشف منتصف الشهر الجاري، أن حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي حليف الرئيس رجب أردوغان، سيرفع دعوى قضائية لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في حال لم تتحرك المحكمة العليا لحل الحزب خلال شهر واحد.