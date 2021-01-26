أنقرة (زمان التركية)– زعم الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو، أن زيارة قائد قوات الدرك بمدينة بولو، عمر أرسفير، لتنظيم الذئاب الرمادية القومي تضمنت رسائل سياسية مهمة من وزير الداخلية سليمان صويلو.

وتوقع أوغور أوغلو في مقاله له أن صويلو مرشح لمنصب رئيس حزب الحركة القومية خلفا لدولت بهجلي حليف الرئيس رجب أردوغان، وأنه يسعى لضم تنظيم الذئاب الرمادية إلى صفه كي يظفر بالمقعد، مفيدا أنه يدعم الاعتداءات السافرة التي تعرض لها معارضون في الآونة الأخيرة.

وذكر أوغور أوغلو في مقاله بصحيفة يني شاغ التركية أن أرسفير اتصل به عقب نشر خبر هذه الزيارة بصحيفة جمهوريت، وأبلغه أن هذه الزيارة المفاجئة لهذا التنظيم هي زيارة بغرض إنساني بحت، قائلا: “أولا دعوني أوضح أن الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر كان هناك حظر تجوال، وأرسفير كان الشخص الذي سيطبق هذا الحظر وسيفرض العقوبات على منتهكيه”.

وأضاف أوغور أوغلو أنه أثناء حظر التجوال يتم إغلاق جميع المحال التجارية، متسائلا: “إذن متى سنحت الفرصة لأرسفير لشراء الهدية التي قدمها إلى رئيس تنظيم الذئاب الرمادية، إسماعيل أكجول، وسط إغلاق المحلات، إن كانت الزيارة مفاجئة كما يزعم”.