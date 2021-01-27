أنقرة (زمان التركية)- أقدم إعلامي تركي، معروف بقربه من النظام الحاكم، على انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، لامرة الأولى، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الجنوني.

عبد الرحمن أوزون، الذي غالبا ما يدعم قرارات حكومة حزب العدالة والتنمية ويصفق لها باستمرار، وجه كلمات قاسية هذه المرة لأردوغان من خلال مقطع فيديو على قناته الخاصة على اليوتيوب.

قال أوزون لأردوغان: هناك من يحاول أن يجعلك في مواجهة مع الشعب التركي. إن هذ الشعب إذا جاع فلن يقف بجانبك، انظر إلى السياسة العالمية، إذا لمست جيب أفراد الشعب، سيقولون لك “حسنًا”، بسبب البطاطس والبصل أحدث الناس ثورة في الحكومات المحلية في هذا البلد.

أضاف أوزون: الشعب دعم أردوغان في كل قرارته، ولكن هذه المرة الوضع مختلف، وربما ستتسبب هذه المرة في خسارة أردوغان لكل ما حصده.

وفي حديث موجه إلى وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي بشأن الأسعار الباهظة للفاكهة والخضروات، قال أوزون: قيل إن “الزراعة قد ساهمت بشكل كبير في اقتصادنا من خلال النمو بنسبة 5.3 في المائة. إذا كانت الزراعة تنمو فلماذا نواجه أسعارا مثل هذه يا سيادة الوزير؟.

وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60 بالمية. ووفق البيانات الرسمية التي تشكك بها المعارضة يبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و 5 آلاف شخص.