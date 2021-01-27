أنقرة (زمان التركية)- يواصل زيت عباد الشمس ارتفاعه الجنوني في تركيا، وكسر الأرقام القياسية، حيث وصل ثمن الـ5 لتر منه إلى 85 ليرة، ومن المتوقع زيادته بنسبة 20% قريبا.

رئيس رابطة مصنعي الزيوت النباتية، طاهر بيوكهالفجيجيل، قال إن أسعار زيت عباد الشمس في تركيا مبالغ فيها، مشيرا إلى أن الشيء المهم الآن هو كيفية الحصول على زيت عباد الشمس وليس ثمنه.

وتابع بيوكهالفجيجيل: “السعر مهم، لكنني أعتقد أنه ثانوي. ما يهم هو أن الناس يمكنهم الوصول إلى منتج”.

بيوكهالفجيجيل الذي أوضح أن تركيا هي الدولة الأولى في العالم في استيراد زيت عباد الشمس، قال إنهم اضطروا لسنوات عديدة لاستيراد زيت عباد الشمس، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج 2.5 مليون طن كحد أدنى من زيت عباد الشمس.

وأضاف أن المحصول التركي من زيت عباد الشمس كان حوالي 1.5 مليون طن في عام 2019، وبلغ هذا العام 1.3 مليون طن. تحتاج 2.5 مليون طن كحد أدنى.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، ألباي أنتمان، قد قال إن زيت عباد الشمس يدخل المنازل بالاحتفالات والتهليل بعد زيادة سعره بنسبة 60 % في 4 أشهر.

وشهد العام الماضي زيادة في أسعار 120 منتجًا غذائيًا مقارنة بالعام السابق، وانخفض سعر 5 منتجات.