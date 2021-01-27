أنقرة (زمان التركية) – تقدم رئيس شبعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هكاري، أمر الله جور، باستقالته من منصبه، وذلك بعدما كشفت تسجيلات صوتية تلقيه رشاوى.

وعبر تويتر نشر جور تغريدة أعلن خلالها استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن المؤتمر العادي السابع للحزب كان سببًا لذلك. قال غور في استقالته: “قررت عدم الترشح نتيجة مشاوراتنا مع مقر حزب العدالة والتنمية”.

وذكر جور في تغريدته أنه سيسند مهامه في المؤتمر إلى زميل آخر له، مفيدا أنهم سيواصلون أعمالهم بالنجاح الذي يحرزه الحزب في هكاري وسيواصلون كونهم أمل الشعب وصوت المظلومين وأعمالهم بإخلاص تحت قيادة رئيس الحزب والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان!

وواصل جور حديثه قائلا: “شاركنا مع حزبنا في الانتخابات البرلمانية والمحلية بعرق جبيننا وتشاورنا واستمعنا بإخلاص لسكان مدينتنا”.

ظهور تسجيلات الرشاوي

جدير بالذكر أن اسم جور تردد في الرأي العام التركي بسبب التسجيلات الصوتية المتعلقة بالرشاوي التي ظهرت قبل فترة، حيث زُعم تلقي جور رشاوي من أجل كل مناقصة شهدتها المدينة، وذلك خلال التسجيلات الصوتية التي نشرتها وكالة أنباء Mezopotamya ويعتقد أنها تخص رئيس شعبة وقف الشباب التركي بالمدينة مصطفى جان.