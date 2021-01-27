أنقرة (زمان التركية)- يستعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لحوار موسع مع أحزاب المعارضة الأخرى في تركيا.

الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، بارفين بولدان ومدحت سنجار، طلبا عقد لقاء مع رؤساء أحزاب “السعادة، الشعب الجمهوري، المستقبل، الديمقراطية والتقدم”.

ومن المقرر أن تتم اللقاءات بين الحزب الكردي والأحزاب الأخرى في الأسبوع المقبل.

وسيكون هذا هو اللقاء الأول لحزب الشعوب الديمقراطي مع رئيس حزب السعادة، تمال كرم الله أوغلو الذي يحاول تحالف الجمهور الحاكم ضمه. كما يأتي في ظل سعي حزب الحركة القومية شريك الحزب الحاكم لحل الحزب الكردي.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيسان المشاركان للشعوب الديمقراطي حلول حزبهم فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية والحريات والعدالة.

ومنذ عام 2018، عقدت سلسلة لقاءات بين أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطي والسعادة. زادت هذه اللقاءات بين الأطراف الأربعة بشكل أكبر مع إنشاء حزبي الديمقراطية والتقدم والمستقبل.

وعلى الجانب الآخر يبحث الرئيس رجب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنميه عقد تحالفات جديدة، في ظل الانهيار الذي يشهده حزبه، وتحالفه “الشعب، بسبب سياساته التوسعية على المستوى الاقتصادي والسياسي والتي أثبتت فشلها على الصعيدين؛ المحلي والدولي.