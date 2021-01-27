أنقرة (زمان التركية) – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أنتوني بلينكن، وزيرا للخارجية.

وحصل بلينكن مرشح الرئيس جو بايدن، خلال عملية التصويت على موافقة 78 عضوا ومعارضة 22 عضوا.

ويعد بلينكن المرشح الرابع الذي يحظى بموافقة مجلس الشيوخ ضمن التشكيل الوزاري لجو بايدن وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيين لويد أوستن وزيرا للدفاع وجانيت يلين وزيرة للخزانة وأفريل هينز رئيسة للمخابرات الوطنية.

جدير بالذكر أن بلينكن سبق وأن وصف تركيا “بالشريك الاستراتيجي المزعوم” للولايات المتحدة، ولمّح إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400.