أنقرة (زمان التركية) – انتهت شركة Global Ports Holding التركية من إجراءات نقل إدارة ميناء أنطاليا، إلى شركة QTerminals القطرية.

وكانت هيئة التنافس التركية قد وافقت على إسناد حق انتفاع ميناء أنطاليا للشركة القطرية.

جدير بالذكر أن شركة Global Ports Holding التابعة لمجموعة Global Yatırım Holding، التي قامت بشراء حق إدارة الميناء من صندوق تأمين ودائع الادخار التركي في عام 2006، نقلت حق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة QTerminals القطرية مقابل 140 مليون دولار.

وقامت الشركة بإبلاغ منصة الإفصاح العام ببيعها الميناء إلى الشركة القطرية، حيث ذكرت الشركة في بيانها أن الشركة نفذت جميع الشروط الأولية المتعلقة بعملية البيع المشار إليها، وأنه تم الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأفاد بيان الشركة أن 25 يناير/ كانون الثاني الجاري شهد الانتهاء من عملية البيع بقيمة 140 مليون دولار (مليار و33 مليون و158 ألف ليرة) التي سبق أن تم إعلانها للرأي العام.