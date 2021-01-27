أنقرة (زمان التركية) – قطعت القنوات التلفزيونية التركية الإرسال المباشر على رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، أثناء استدعائها سيدة صينية من تركستان الشرقية إلى منصة البرلمان خلال اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان.

وكانت قناة البرلمان، التي تتولى بث اجتماعات نواب الأحزاب المشاركة في البرلمان، من ضمن القنوات التلفزيونية التي قامت بقطع البث.

واستأنفت وكالة الأناضول وقناة البرلمان البث المباشر مجددا عقب انتهاء كلمة السيدة.

ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟

بينما يزداد القمع الذي تمارسه السلطات الصينية بحق سكان تركستان الشرقية، لا تزال اتفاقية إعادة المتهمين المبرمة مؤخرًا بين تركيا والصين تحافظ على مكانتها بالرأي العام التركي.

ويتهم نشطاء أويغور من تركستان الشرقية تركيا بالتخلي عنهم مقابل مصالح اقتصادية مع الصين.