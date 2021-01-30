أنقرة (زمان التركية)- انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزال، السياسة المختلفة التي ينتهجها الإعلام الموالي لحكومة حزب العدلة والتنمية تجاه الأحداث في تركيا.

أوزال أوضح أن الإعلام الموالي الذي لم ينشر خبر استقالة وزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان من وزارة الخزانة والمالية إلا بعد 22 ساعة من استقالته، قدم بثا مباشرا لاستقالة نواب حزب الشعب الجمهوري الثلاثة “محمد علي تشيبي، وحسين عوني أقصوي، وأوزجان أوزال”.

وأكد أوزال على ضرورة وجود معنى خفي وراء هذه التغطية الإعلامية الموسعة لخبر استقالة 3 نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض من حزبهم.

كما أضاف أوزال أن “العمليات التي يديرها القصر الرئاسي ضد الشعب الجمهوري، لن تجعل الحزب يتراجع عن طريقه، بل سيواصل سيره بقوة وتصميم”.

وتابع أوزال: “سيواصل حزب الشعب الجمهوري مسيرته نحو السلطة والسير في طريقه ضد القصر ونظام الرجل الواحد”.

يذكر أن النواب؛ محمد علي تشيبي، وحسين عوني أقصوي، وأوزجان أوزال، عقدوا مؤتمرا صحفيا في البرلمان بالعاصمة أنقرة أمس الجمعة، أعلنوا فيه استقالتهم من الحزب.

ويأتي ذلك مع وجود أنباء حول توجه محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري لتدشين حزب جديد برفقة آخرين، والاستقالة من حزب الشعب الجمهوري.

ومع استقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي إلى 135 (من إجمالي 600 مقعد).