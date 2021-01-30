أنقرة (زمان التركية)- أعلن رئيس بلدية “نافشهير” في إسطنبول استقالته من منصبه، بذريعة تعرضه لمشاكل صحية.

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البلدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، راسم أري استقالته، انتشرت معلومات تؤكد أنه تعرض لضغط شديد، بعد مطالبته بالتحقيق في ملفات فساد.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري في مقاطعة نافشهير، كامل جولمز، أن رئيس البلدية لم يتحمل الضغط الممارس عليه والتهديدات التي تعرض لها، فقرر الاستقالة على الفور.

وخلال إعلانه خبر استقالته قال أري: بالطبع لم أنتمي ولن انتمي لأي جماعة أو منظمة، بالتأكيد سنتقابل في يوم ما، يوجد قصة حب بيننا، لم نطمع أنا وفريقي في قرش واحد من بلدية هذه المدينة.

وتابع رئيس البلدية المستقيل: “لم أنم في سرير ناعم طوال 18 شهرًا خلال فترة ولايتي البالغة 21 شهرًا. الآن جسدي وحالتي النفسية لم تعد تتحمل هذا. كان علي التفكير في صحتي واتخاذ الاحتياطات اللازمة. اعتقدت أننا نحاول إصلاح المشاكل الصحية، لكننا لم نتمكن من ذلك”.

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