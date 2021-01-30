أقينا (زمان التركية)ــ بعد أشهر من التوتر المتصاعد مع أثينا ونيقوسيا، أصر مجلس الأمن القومي في تركيا يوم الخميس على أنه يفضل الدبلوماسية والحوار لحل القضايا مع البلدين.

وفي بيان صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أكد المجلس مرة أخرى أن تركيا تؤيد الدبلوماسية والحوار لحل قضايا بحر إيجة وشرق المتوسط ​​وقبرص.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن تركيا “مصممة على حماية الحقوق والمصالح التي تنشأ عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.

جاء البيان في أعقاب استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يوم الاثنين في اسطنبول بعد توقف دام خمس سنوات.

أصرت اليونان على أن القضية الوحيدة المطروحة للنقاش هي تلك المتعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية بين البلدين، بينما تريد تركيا أن تكون المحادثات حول مجموعة كاملة من القضايا، من نزع السلاح من الجزر اليونانية في بحر إيجه إلى الأقلية المسلمة باليونان في تراقيا.

في غضون ذلك، ظهر هذا الأسبوع أيضًا أن قمة غير رسمية خماسية بشأن قضية قبرص ستعقد في الولايات المتحدة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في أوائل مارس.

سيتم استضافة المؤتمر في غرينتري في لونغ آيلاند، في منتجع تابع للأمم المتحدة حيث عقدت اجتماعات أخرى مماثلة في الماضي.

ومن المتوقع أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وهو الأول منذ استئناف الاتصالات الاستكشافية، على هامش الاجتماع الخماسي.

قالت وزارة الخارجية أمس الجمعة إن دندياس سيزور البوسنة والهرسك لمناقشة آفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، من بين أمور أخرى. كما ستركز المحادثات على التعاون الثنائي، فضلا عن التطورات الإقليمية الأوسع.