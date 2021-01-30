أنقرة (زمان التركية)ـ أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية لاعتقال فارين من العدالة في ولاية أضنة، في إطار حملة أمنية موسعة للقبض على المدانين الهاربين من جرائم مختلفة مع حكم نهائي بالسجن.

تم تنظيم عملية فجر اليوم للقبض على 90 متهما فارا بجرائم مختلفة في أضنة.

بدأ مكتب فرع الأمن العام التابع لإدارة شرطة أضنة – فرق المطلوبين – عملية للقبض على المدانين المطلوبين بجرائم مثل “القتل العمد” و “الجرح” و “السرقة” و “الابتزاز” و “الاحتيال” و “الاعتداء الجنسي”.

ودون تحديد عددهم، أعلن تنفيذ قرار السجن على بعض المشتبه بهم بعد فحصهم من قبل وحدة الطب العدلي في أضنة.