كوناكري (زمان التركية)ــ شن قراصنة هجومًا على سفينة شحن قبالة خليج غينيا في غرب إفريقيا، في حادث شبه متكرر.

وبحسب تقرير لموقع “ماريتايم بوليتن”، أفيد بأنه سفينة كانت ترفع علم الولايات المتحدة تعرضت للهجوم في ساعات الصباح قبالة توغو.

وتم تحويل مسار السفينة من جزر الكناري أثناء انتقالها إلى ولاية لاغوس في جنوب نيجيريا.

وأفادت الأنباء أنه لا توجد معلومات عن الحالة الصحية للطاقم حتى الآن.

ويعد خليج غينيا، المنطقة التي بها أكبر عدد من عمليات اختطاف السفن.

والأسبوع الماضي تعرضت سفينة تركية للاختطاف من قبل قراصنة في خليج غينيا. وأسفر الهجوم الذي وقع السبت الماضي عن مقتل أحد البحارة واختطاف 15 رهينة، فيما عاد ثلاثة بحارة إلى تركيا، بعد أن تم توجيه السفينة في وقت لاحق إلى ميناء الغابون.

في عام 2020، أصبح خليج غينيا “المنطقة التي تم فيها اختطاف معظم أطقم السفن” من قبل القراصنة.

في العام الماضي، حدثت 95 في المائة من 135 عملية خطف للسفن على يد القراصنة في خليج غينيا.

وألحقت الهجمات أضرارا بالاقتصاد العالمي بلغت 818 مليون دولار.