أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا ضبط ألفين و475 من المطلوبين في جميع أنحاء البلاد بجرائم تتعلق بـ “تهريب مطلوبين ومهاجرين”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قامت وحدات المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل، بالتنسيق مع الوزارة، بتنفيذ عمليات متزامنة للقبض على متهمين في قضايا تهريب “مطلوبين وتهريب مهاجرين”.

وقالت الوزارة إن العمليات الأمنية شارك بها 40 ألفًا و690 فردًا،وتم استهداف 3 آلاف 457 مسكنًا.

وأسفرت العمليات عن ضبط ما مجموعه ألفي 475 شخصًا، من بينهم 1518 مطلوبين بموجب مذكرة توقيف، ونقلوا إلى السلطات القضائية.

ومن بين الموقوفين 502 مطلوبًا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، و 276 مع حكم بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، و 109 محكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، و 56 محكوم عليهم بالسجن حتى 20 عامًا، و14 بالسجن 20 عامًا أو أكثر. كما تم القبض على 430 مهاجرا غير نظامي.