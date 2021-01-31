أنقرة (زمان التركية) – توفى قائد سابق بالشرطة في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في المعتقل الذي كان يقضي به عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة العلاقة بحركة الخدمة.

وكانت الدائرة الثامنة للمحكمة الجنائية في دياربكر قضت في الثالث والعشرين من مارس/ آذار عام 2018 بالسجن 10 سنوات بحق كهرمان سزار، المدير السابق لشعبة قوات التدخل السريع، المعتقل بزعم التواصل حركة الخدمة.

وعبر تويتر أعلن البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، وفاة سزار بعد إصابته بفيروس كورونا داخل سجن اسكندرون في ولاية هاتاي الذي يقبع به منذ أربع أعوام ونصف.

جريمة قتل

وخلال تغريدة نشرها عبر تويتر خاطب جرجرلي أوغلو وزارة العدل التركية، قائلا: “سزار توفى بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به داخل سجن هاتاي. وزوجته تعجز عن زيارته منذ عام ونصف بسبب مشاكل مادية. إلى متى ستحرقون القلوب بأفعالكم هذه؟ هذا يعتبر جريمة قتل يا وزارة العدل”.

يشار إلى أنه منذ محاولة انقلاب عام 2016، تشن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة فصل تعسفي واعتقال واسعة النطاق في كافة مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، وتقول المعارضة إن أردوغان يستغل الفرصة لإعادة تصميم الجيش والقضاء على كافة مراكز القوى في الدولة، والتخلص من معارضيه.