أنقرة (زمان التركية)- قال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، في تركيا، سلجوق أوزداغ، إن بعض الساسة يظهرون على أنهم في صفوف المعارضة، ولكن في الحقيقة هم يخدمون الحكومة.

أوزداغ نشر عددا من التدوينات على حسابه الشخصي على تويتر، تعليقا على استقالة ثلاث برلمانيين من حزب الشعب الجمهوري.

أوضح أوزداغ أن “هناك مجموعة تبدو وكأنها معارضة ولكنها تخدم الحكومة بالفعل، هدفهم هو إضعاف المعارضة والمساهمة بشكل غير مباشر في -تقوية- السلطة”.

وتابع أوزداغ: “إنهم يعلمون أنه كلما زادت الانشقاقات داخل أحزاب المعارضة، ازدادت الشكوك حول إمكانية حكم المعارضة للدولة، يريدون أن يجعلوا المواطن يقول كيف ستحكم أحزاب المعارضة البلاد؟”.

كما أشار أوزداغ إلى أن هناك العديد من الأسماء في وسائل الإعلام التي تم توظيفها لهذا الغرض، فهم يتظاهرون بالمعارضة ولكنهم يخدمون السلطة، فهؤلاء يحاولون إزالة مشكلة المصداقية من خلال الظهور في المعارضة”.

يذكر أن النواب؛ محمد علي تشيبي، وحسين عوني أقصوي، وأوزجان أوزال، عقدوا مؤتمرا صحافيا في البرلمان بالعاصمة أنقرة الجمعة الماضي، أعلنوا فيه استقالتهم من الحزب المعارض.

ويأتي ذلك مع وجود أنباء حول توجه محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري لتدشين حزب جديد برفقة آخرين، والاستقالة من حزب الشعب الجمهوري.

ومع استقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي إلى 135 (من إجمالي 600 مقعد).